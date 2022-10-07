需求減弱運價下跌 陽明9月營收月減2成

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（中央社記者潘智義台北7日電）陽明海運今天公布9月營收新台幣279.74億元，較8月減少20.28%，較去年同期減少15.79%；陽明表示，9月因市場需求減弱，運價持續下跌，合併營業收入較8月及去年同期減少。

陽明海運透過新聞稿說明，展望航運市場，法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長4.4%，預估需求成長為0.9%；2023年預估供給成長為8.2%，預估需求成長為2.7%。

市場運價方面，上海航運交易所綜合指數（SCFI）截至2022年9月30日當週指數數據為1923，較8月下跌32%，跌幅擴大。西北歐線運價每20尺櫃（TEU）2950美元，較8月下跌31%；地中海線運價為每TEU 2999美元，較8月下跌37%，美西線運價每FEU 2399美元，較8月下跌39%，美東線為每FEU 6159美元，較8月下跌26%。

針對市場概況，陽明海運分析，全球通膨對市場需求造成影響，碼頭工人勞資問題造成部分港口罷工行動，加上美西勞資談判進展緩慢，顯示供應鏈仍存在不確定性。

陽明認為，隨著中國十一長假到來，且時序逐漸進入淡季，歐美大型零售商在積極去庫存後，貨量是否回穩值得觀察。（編輯：張均懋）1111007