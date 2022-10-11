兩大因素助攻 日月光投控9月和第3季營收飆新高

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）封測大廠日月光投控自結9月合併營收新台幣666.52億元，創歷史單月新高，第3季營收1886.26億元，創單季新高，主要是電子代工服務（EMS）和系統級封裝（SiP）業績優於預期。

日月光投控下午公布9月自結合併營收666.52億元，較8月638.07億元成長4.46%，比去年同期537.35億元增加24.04%，創歷史單月新高。

日月光投控9月在封裝測試及材料營收325.04億元，較8月328.92億元微減1.2%，比去年同期303.28億元增加7.2%。

法人指出，日月光投控9月營收創新高，主要是旗下環旭電子受惠美系大客戶手機新品和智慧手錶對電子代工服務和系統級封裝拉貨力道。

日月光投控第3季自結合併營收1886.26億元，較第2季1604.39億元成長17.6%，比去年同期1506.65億元增加25.2%，創單季新高。

第3季封測及材料營收988.31億元，較第2季949.99億元增加4%，比去年同期900.92億元增加9.7%。

市場原先評估，日月光投控第3季EMS業績季增25%，IC封裝及材料業績季增低個位數百分點，預估第3季投控整體業績季增11%至13%區間，結果EMS表現優於預期，帶動第3季業績季增超過17%，優於市場預估。

日月光投控今年前9月自結合併營收4934.55億元，較去年同期3970.61億元成長24.28%。

日月光投控將於27日舉行線上法人說明會，法人預期第4季在EMS和SiP業績帶動下，單季整體業績可較第3季小幅成長。（編輯：張均懋）1111011