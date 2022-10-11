疫後復甦及連假帶動 王品、乾杯9月營收亮麗

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（中央社記者江明晏台北11日電）餐飲股公布9月營收，受惠台灣疫後復甦與中秋連假帶動繳出佳績，連鎖餐飲集團龍頭王品9月營收創同期新高，乾杯改寫單月歷史次高紀錄，橘焱胡同則年增逾22%。

王品集團公布9月自結營收，兩岸合併營收新台幣16億元，創同期新高，年增23.19%。其中，台灣事業群營收11.7億元，刷新9月歷史紀錄，較去年同期大增3.6億元，年增45.11%。大陸事業群營收4.3億元，年減幅度持續收斂至13.04%。

在疫後復甦與中秋連假帶動下，王品說明，台灣事業群9月業績再創高，也是同期首破雙位數營收，顯示台灣餐飲市場反彈力道強勁。受惠於中秋烤肉商機，王品燒肉品牌表現亮眼，「肉次方」3家門店均破千萬營收，包含9月開幕的台南府前店，開幕當月就創佳績；在內用、外帶禮盒齊助攻下，「Oh my!原燒」連假業績較平日翻4倍，高價燒肉品牌「最肉」也有1.5倍的營收成長。

此外，展店效益持續發酵，王品9月新開6家門店，達成台灣300店的里程碑，王品近期鎖定中、平價火鍋積極展店，第3季新開11間火鍋店，第4季預計再展6家。展店帶動人力需求暢旺，王品預計年底前再招募800名員工，並釋出4萬元起薪的鍋物儲備幹部職缺。

展望第4季，王品表示，將透過開新店、上新品、賣新券「三新策略」加速衝刺業績，除了透過餐廳拓點挹注營收外，零售品牌「王品嚴選」新推水餃、牛肉麵等平價冷凍美食，持續深入消費者餐桌，此外，王品也開始販售集團全品牌通用的商品卡，不限單一品牌、單一套餐均可使用，順應集團多品牌發展和消費者點餐趨勢，將有助推升整體營收規模。

乾杯9月自結合併營收3.78億元，年增31.62%，改寫單月歷史次高紀錄；累計前9月營收為27.24億元，年增28.69%，其中，第3季單季營收達11.31億元，創下單季營收歷史新高。

乾杯集團表示，主要為兩岸市場營運回溫及展店效應持續發酵，9月營收創單月、單季、累計營收3項同期新高。受深圳疫情再起，配合防疫封控8間分店暫時停業、影響營運近一週表現，中國大陸事業營收月減近2成，使9月兩岸合併營收較8月衰退7.68%。

興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同公布9月自結合併營收0.68億元，月增5.23%，年增22.79%；累計前9月合併營收4.92億元，較去年4.43億元，年增11.03%，主係受惠於國內餐飲市場回溫及中秋檔期。

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展望後市，橘焱胡同表示，隨兩岸疫情趨緩、餐飲內需市場回溫、台灣邊境開放及星宇飛機餐增加等利多，預計將加速展新店、海外拓店，擴大集團規模，並引進日系知名鰻魚飯品牌（うなぎ四代目菊川），多箭齊發，刺激集團營運成長。

台灣將於10月13日邊境解封，星宇航空也將增闢亞洲新航線拓展飛行版圖，客運市場商機擬將復甦，因胡同燒肉有提供星宇航空飛機餐食材，故可間接受惠。（編輯：黃國倫）1111011