上市公司9月營收年增10% 百貨觀光業受惠解封商機

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（中央社記者潘智義台北12日電）台灣證券交易所今天公布，9月全體上市公司營收總計新台幣3兆8071億元，年增10%，營收成長主要產業為貿易百貨業、其他電子業及觀光事業；衰退主要產業為金融保險業、光電業及鋼鐵工業。

證交所今天發布新聞稿指出，全體上市公司1至9月累計營收成長前3名產業，包括油電燃氣業、航運業及半導體業；衰退產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所說明，全體上市公司9月營收成長公司共490家，衰退公司共478家；累計1至9月全體上市公司營收總計30兆2152億元，較去年同期成長9.6%，營收成長公司共607家，衰退公司共361家。

證交所表示，全體上市公司9月營收成長較大產業中，貿易百貨業受惠中秋連假、開學及疫情解封商機；其他電子業因手機新品熱銷，代工廠商出貨暢旺；觀光事業受國內旅遊復甦影響，帶動9月營收成長。

9月營收衰退較大產業中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少；光電業因面板價格下跌及市場需求下滑；鋼鐵工業受鋼價下滑與出貨減少影響，導致9月較去年同期衰退。

全體上市公司累計1至9月營收成長較大產業當中，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲；航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，帶動營收成長。

整體上市公司1至9月累計營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，導致累計營收衰退。

台灣證券交易所統計，本國及第一上市公司分別計891家及77家，共計968家皆已於10月11日前完成9月營收申報作業。（編輯：楊凱翔）1111012