永昕16.25億元私募款到位 加速CDMO發展

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（中央社記者韓婷婷台北12日電）永昕生醫今天宣布，私募普通股現金增資16.25億元已收足全數股款，日本知名藥廠 JCR Pharmaceuticals成為最大股東，晟德為第2大，共同加速發展委託開發暨製造服務（CDMO）。

永昕表示，此次私募JCR投資新台幣13.65億元（4200萬股），成為第一大股東；晟德投資2.6億元（800萬股），JCR與晟德持股比例相當，並列前兩大股東。

永昕表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的發展，讓全球看到生技業的專業分工，其中以藥品開發與CDMO兩大專業備受重視。永昕定位為生物藥CDMO公司，專注於生物藥製程開發與GMP生產。

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永昕表示，JCR以開發、生產及銷售罕見疾病生物藥聞名，為永昕多年的CDMO客戶，經過長期合作後，為解決 JCR的量能需求，JCR此次以策略性投資人身分入股，不但強化永昕的財務體質，透過更多製程開發與生產的委託，將加速永昕發展CDMO，站上國際舞台。

技術開發上，永昕與工研院、建誼生技策略聯盟建構一站式服務鏈，同時籌備細胞治療的前導工廠建置。生產面上，GMP一廠正積極配合韓國客戶的藥品開發進程，為明年的查廠準備；GMP二廠最高產能可達12000升，也已開始接單。（編輯：張良知）1111012