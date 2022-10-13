台股反彈關鍵 分析師：觀察美股對CPI數據反應

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（中央社記者吳家豪台北13日電）解封概念股利多出盡，市場觀望蘋概雙王法說會，台股今天終場下跌270.51點，收在12810.73點，為近2年低點。分析師指出，今晚美國將公布9月通膨數據，若美股利空不跌，代表市場對升息的反應已經淡化，後續台股才有反彈機會。

國泰證期顧問處經理蔡明翰今天接受中央社記者電話訪問說，權值股台積電（2330）下午法人說明會內容大致符合市場預期，雖然業績面轉弱，但幅度不大，且股價已跌深。台積電下修今年資本支出並非因為需求不佳，主要還是供應鏈卡關，不代表景氣不佳，整體而言法說會內容中性偏多。

蔡明翰指出，台積電法說會結束後，不確定因素之一已消除，關鍵還是今晚美國將公布9月消費者物價指數（CPI），目前市場看法比較悲觀，考量美國房屋租金還在上漲，9月核心CPI仍可能往上，通膨壓力還是非常大，美股恐維持弱勢格局，只要全球市場氛圍沒翻轉，台股仍有破底可能。

蔡明翰認為，即使美國CPI數據不如預期，如果美股呈現利空不跌，代表市場對美國聯邦準備理事會（Fed）升息的反應已經淡化，後續台股才有反彈機會。

福邦投顧分析，美國9月生產者物價指數（PPI）數據高於預期，今天晚上將公布的CPI數據如果高於預期，也不需意外，因通膨持續上升，美國聯準會可能保持升息步調。

福邦投顧指出，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄中有部分官員提到需調整進一步收緊政策步伐，以降低對經濟前景產生重大不利影響的風險，市場認為是鴿派訊號。此外，美國升級晶片管制禁令後，市場仍在評估台積電會受到多大衝擊，可能影響未來的獲利和評價調整。（編輯：張均懋）1111013