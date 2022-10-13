外資賣超逾97億元 減碼金融、航空股

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（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天跌270.51點，收在12810.73點，外資及陸資賣超新台幣97.58億元，主要減碼金融、航空、水泥及塑化股，以國泰金賣超4.14萬張最多；外資也反手買超聯電及面板雙虎。

解封概念股利多出盡，觀光及航空股下殺，加上市場觀望台積電法說會及美國9月通膨數據，台股今天開高走低，連破萬三及12900點關卡，終場跌270.51點，收在12810.73點，為近2年低點，成交值新台幣2080.96億元。

觀察外資賣超前10名個股，金融股占半數，前4名依序為國泰金4.14萬張、中信金3.35萬張、玉山金3.01萬張、開發金2.14萬張，新光金賣超1.07萬張排第9。其他入榜個股包括台泥、元大高股息、元大台灣50、台塑、長榮航。

外資買超集中在電子股，前5名依序為聯電2.01萬張、群創1.47萬張、友達1.42萬張、威盛5685張、燿華4358張。

投信今天買超22.64億元，主要敲進面板及金融股，前5名包括群創4800張、永豐金3903張、遠東新3565張、仁寶3455張、開發金2983張。（編輯：張均懋）1111013