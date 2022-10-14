中華電攜手東海大學 合作碳中和園區計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）中華電與東海大學簽署「永續發展暨雲端技術合作備忘錄」，雙方將針對「東海碳中和園區」計畫、AI大數據、智慧製造、科技與環境永續、零排碳等相關領域技術，展開更密切的合作。

這是繼日前東海大學與Google打造中部第一所大學院校結合Google雲端平台及Google數位人才探索計畫後，另一項在雲端技術與永續發展領域的產學合作計畫。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽與東海大學校長張國恩今天上午共同簽署「永續發展暨雲端技術合作備忘錄」，合作內容涵蓋環境監控、智慧製造等面向的AI大數據、科技與環境永續建築、景觀韌性設計等，同時也包含「東海碳中和園區」推動的節能低碳與資源循環等相關領域。

未來將由東海大學負責規劃研究，中華電信提供資訊及雲端平台服務技術的發展及支援，共同朝向培育雲端AI智慧人才、加速台灣產業數位轉型與提升數位韌性能力、布局ESG淨零碳排等目標邁進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林昭陽指出，近年因應數位轉型與上雲需求，中華電信積極在數位雲端技術上努力，本次與東海大學合作，除了在GCCF（Google Cloud Computing Foundations）計畫中協助系統搬遷上雲的規劃、諮詢與師資培訓等服務外，將持續以技術為本，協助東海成為智慧永續校園及中部指標性雲端人才庫作為目標。

張國恩表示，就任時即針對未來環境變遷以及永續發展的目標，成立永續環境、永續治理、人才培育三個辦公室，並打造東海碳中和園區、與家樂福合作推動永續農業、培養永續畜牧人才，落實低碳經濟與科技創新等循環經濟模式，未來將透過中華電信協助資訊基礎建設的雲端化升級，幫助東海在永續議題與人才培育更上一層樓。（編輯：林興盟）1111014