王美花率團訪美見證 漢翔奇異合攻氫能源商機

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（中央社記者賴言曦台北14日電）經濟部長王美花近期率團訪美，帶領台灣多家企業與美商簽署多項合作備忘錄（MOU），漢翔公司今天在王美花見證下，與美國GE Gas Power簽署航改型燃氣渦輪發電機組「維修在地化」及「混氫發電應用」的合作備忘錄。

漢翔公司今天與奇異集團旗下奇異燃氣發電GE Gas Power舉辦備忘錄簽署儀式，由漢翔董事長胡開宏、GE Gas Power亞洲區總裁Ramesh Singaram代表簽署，同時由王美花及美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）擔任共同見證人。

王美花透過新聞稿表示，期盼在MOU的合作模式之下，美台雙方企業互相學習彼此優勢，在共同的理念之下，深化雙邊關係，一起搶下全球更多商機。

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漢翔公司指出，此次簽訂航改型燃氣渦輪發電機組的MOU，強化雙方夥伴關係，除續擴大推廣既有的航改型燃氣渦輪發電機組業務，更進一步在台灣建立「維修在地化」能量，可縮短機組維修時程，提高燃氣發電自主性，更可穩定國內供電用量，也確保台灣在全球供應鏈扮演關鍵角色。

漢翔指出，除此之外，雙方將攜手合作開發燃氣混氫機組，最高氫氣含量可達85%，大幅減少碳的使用，達成淨零排放目標，這次雙方簽署MOU，將更加穩固雙方關係，持續加深合作範疇，共同拓展國際市場。（編輯：楊凱翔）1111014