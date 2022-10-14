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外資買超103.5億元 搶進晶圓代工、面板股

2022/10/14 17:19（10/14 17:27 更新）
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台股14日開高走高，終場大漲317.39點，站回13100點關卡之上，收在13128.12點。中央社記者張皓安攝 111年10月14日
台股14日開高走高，終場大漲317.39點，站回13100點關卡之上，收在13128.12點。中央社記者張皓安攝 111年10月14日
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（中央社記者張建中台北14日電）台股今天大漲317.39點，站回13100點之上。外資買超新台幣103.5億元，買超前10名中有3大晶圓代工廠台積電、聯電、力積電與2大面板廠友達、群創。

隨著台積電及大立光股價同步走高，電子類股大漲，台股今天強勢反彈，加權指數收在13128.12點，勁揚317.39點，漲幅2.48%，成交值2067.02億元。

外資及陸資買超103.5億元，自營商買超58.15億元，投信賣超5.35億元，終結連續20個交易日買超趨勢；三大法人合計買超156.3億元。

據台灣證券交易所資料，外資買超聯電最多，有3萬7392張；買超力積電8308張及台積電7069張，分別為買超第4及第7。外資買超群創2萬1024張，居第2；買超友達7817張，居第5。

在外資買超推升下，台積電上揚17元，漲幅4.3%，聯電上漲6.32%，力積電大漲逾8%；友達及群創也分別上漲2.08%及5.6%。

外資其餘買超前10名還有元大滬深300正2、大成鋼、長榮及宏碁。

外資賣超前10名以金融股居多，有玉山金、中信金、台企銀、兆豐金、台新金及遠東銀。整體金融類股指數今天小漲0.08%，表現相對弱勢。

外資其餘賣超前10名還有台泥、元大高股息、仁寶及鴻海。

分析師王兆立表示，美國消費者物價指數（CPI）自高峰逐步下滑，將有助平緩市場對於升息的憂慮，有利股市表現，不過，匯率及美國公債殖利率仍將牽動國際股市和台股表現，未來動向應持續追蹤留意。（編輯：趙蔚蘭）1111014

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