高通膨影響消費 紡織業：2023是「產業調整年」

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（中央社記者賴言曦台北15日電）美國9月消費者物價指數（CPI）年增率8.2%，略高於市場原先預期的8.1%，顯示美國仍籠罩在高通膨的陰影中。國內以歐美為主要市場的紡織業者對第4季多半保守看待，有業者認為，2023年是「產業調整年」。

全球油價處於高水位，紡拓會董事長、台塑集團總裁王文淵12日在2022台北紡織展受訪時表示，現在紡織業「都變了」，主因是油價太高，拉高人造纖維原料成本，導致購買力下降，景氣要回溫只能等油價回檔，改善通膨。

冠星-KY董事長林錦茂受訪時表示，俄烏戰爭還沒顯現趨緩曙光，加上中國持續採取清零政策、歐美籠罩高通膨陰影，疲弱的消費力影響品牌商下單信心，現在企業營運都會以最差的角度去評估，現金流要維持穩定。

林錦茂說，由於冠星專攻運動服飾，需求較有支撐，營收最壞就是與去年同期相比下修2至3成，只是今年下半年不會和上半年一樣好，明年則是「產業調整年」，但也不會比今年第4季差。

力麗集團表示，品牌還在重新尋找解封後的流行趨勢，預估至少要半年後才會看到；預估今年第4季營業額可能會明顯下降，明年第1季因為適逢農曆春節、工作天數少而呈現淡季，但未來可望有電動車題材挹注並貢獻業績。

雖然高通膨影響終端需求，使得不少紡織業者對後市看法抱持保守態度，但高機能產品需求不墜。遠東新世紀董事長徐旭東就曾直言，現代紡織產品不僅講求時尚，更要具備舒適及全方位功能，「紡織現在是科技產品」。

遠東新今年公開展示使用海洋回收紗線制作的足球衣，該款球衣首創抗爆織造技術，並獲2022世界盃足球賽9個國家隊採用；遠東新表示，今年環保回收產品約占化纖營收比重2成，目標明年提升至3成，且環保回收產品價格價高30%，有利營收及獲利表現。

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至於戶外機能服飾廠商方面，羽絨服大廠廣越的秋冬裝占生產比例8成，雖然主要銷售地區北美、歐洲籠罩高通膨，但總經理吳朝筆指出，目前在手訂單已滿到明年第1季，明年有信心達到雙位數成長；看好歐盟能源問題有機會提高羽絨服需求。

戶外機能服飾大廠光隆則指出，雖然全球面臨高通膨，但原有客戶訂單能見度持平，沒有衰退跡象；除了原有的北美市場外，後續也將新增歐洲、澳洲、紐西蘭等客戶，由於新客戶在光隆基期為零，因此明年整體營運仍可保持正成長。（編輯：張良知）1111015