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iPhone 14系列上市第6週 外資：高階版到貨時間縮短

2022/10/17 10:46
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）蘋果（Apple）iPhone 14系列亮相迄今已進入第6週，外資分析，高階版14 Pro Max與14 Pro機種交貨時間一致且穩定，不過在美國市場，14 Pro Max到貨時間有縮短跡象，高階版iPhone 14 Pro系列在中國市場交貨時間低於全球水準。

iPhone 14系列從9月上旬亮相推出迄今已到第6週，美系外資法人16日報告指出，iPhone 14、14 Plus、14 Pro以及14 Pro Max機種目前平均到貨時間約2天、2天、29天以及30天。

外資分析，相較於上一代iPhone 13系列，基本款iPhone 14的交貨時間相對縮短，目前高階版iPhone 14 Pro Max的交貨時間與14 Pro機種大約一致、交期穩定，不過在9月上旬亮相之際，14 Pro Max機種的交貨時間相對較長。

觀察美國市場，外資指出，iPhone 14 Pro機種的到貨時間維持在32天左右，至於14 Pro Max機種，到貨時間從1個星期前約39天、縮短至目前約32天，預估美國市場占iPhone 14系列整體出貨比重約35%。

在中國市場，外資分析，iPhone 14 Pro和14 Pro Max機種的交貨時間各約22天及29天，均較全球平均交貨時間短，預估中國占iPhone 14系列出貨比重約15%。

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至於在歐洲市場，外資指出，iPhone 14 Pro和14 Pro Max機種的交貨時間相對穩定，預估主要市場德國和英國各占iPhone 14系列出貨比重約5%。

蘋果在9月8日凌晨推出4款iPhone 14系列，隔週開賣，高階版iPhone 14 Pro和14 Pro Max機種如市場預期熱銷，基本款iPhone 14和14 Plus市況相對保守，蘋果將在10月28日舉行線上投資法人會議，iPhone 14系列銷售狀況將是法人關注焦點。（編輯：楊凱翔）1111017

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