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王美花：台積電技術目前無可取代

2022/10/18 10:28
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（中央社記者范正祥台北18日電）台積電在半導體的地位備受矚目，經濟部長王美花今天在立法院受訪表示，台積電的技術，「目前其實是沒有人可以取代」。

立法院會今天進行對行政院長蘇貞昌施政報告質詢，相關部會首長列席。

美國擴大對中國晶片及設備出口限制，引發外界關注半導體產業發展。王美花今天在立法院會前回應媒體詢問時說，美國是針對晶片、設備及人才等等的一些相關管制規範。

王美花進一步指出，晶片的部分，是針對非常高速運算的一些晶片，這些晶片目前都是美國設計公司設計，設計了以後請台灣幫忙代工，現在管制的只有這種高速運算，量也不多，一般消費性產品沒有影響。

她表示，美國針對這樣的高速運算是規定一些功能，功能以上的不可以賣，功能以下的部分就不會受到管制。

王美花說，目前都是美國設計業者會去調整的問題，調整以後，還是會請台灣廠商來代工，所以影響不大。

此外，對於媒體提問是否完全不會影響台積電的地位，王美花說，台積電的技術，目前其實是沒有人可以取代。（編輯：翟思嘉）1111018

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