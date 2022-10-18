郭台銘：電動車產業有3特性 是台灣工業轉型關鍵

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海科技日今天上午登場，鴻海創辦人郭台銘致詞表示，電動車產業具備全球性、融合電子與機械，以及整合台灣供應鏈的3大特性，是半導體產業之外，對台灣工業轉型升級相當重要的產業。

鴻海科技日上午在南港展覽館2館舉行，出乎意料地，鴻海創辦人郭台銘一早不到9時就出現在展區現場，由劉揚偉陪同先行參觀。活動正式登場後，郭台銘也親自駕駛Model B新車款來到現場。

郭台銘致詞笑說，「現在就想把電動車開回家」，而鴻海科技日當天就是他自己的生日，每一年因為科技日發表成果，都有愉快的日子。他表示，今天生日收到鴻海科技日發表的貴重禮物，對台灣也代表領先指標有意義的產品，他非常感謝。

觀察電動車產業，郭台銘指出，這是半導體產業之外，對台灣工業轉型升級相當重要的產業，電動車產業具備全球性、融合電子與機械產業，以及整合台灣供應鏈的3大特性。

展望未來電動車發展前景，郭台銘表示，全球氣候變遷暖化，加上國際油價高漲，使全球經濟景氣面臨困局，世界主要國家積極發展自己的工業，實體工業是經濟成長的硬指標，在虛擬經濟發展外，現在要帶動實體經濟發展，「實虛結合」是未來工業發展的基礎，而電動車扮演要角。

他期盼，透過布局電動車，鴻海可以從「製造的鴻海」，轉型成為「科技的鴻海」。（編輯：楊蘭軒）1111018

鴻海科技日18日上午登場，不到9時，鴻海創辦人郭台銘（前排右）先行到展區參觀，鴻海董事長劉揚偉（前排左）陪同介紹。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日