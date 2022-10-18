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鴻海科技日 展場秀電動車零配件

2022/10/18 10:19（10/18 10:21 更新）
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鴻海科技日18日登場，現場展區展示電動車用第三代半導體碳化矽（SiC）功率模組。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
鴻海科技日18日登場，現場展區展示電動車用第三代半導體碳化矽（SiC）功率模組。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海科技日今天上午登場，不到9時，鴻海創辦人郭台銘在董事長劉揚偉陪同下，先行至會場參觀，展區包括第三代半導體、電動車關鍵零配件和系統也搶先曝光。

鴻海科技日上午在南港展覽館2館登場，不到9時，已有部分電子媒體記者搶先排隊等著進場。出乎意料地，郭台銘一早就出現在展區現場，由劉揚偉陪同先行參觀，在電動車電動助力轉向系統展區前短暫駐足停留。

鴻海科技日除了展示電動車電動助力轉向系統，也展示應用在電動車逆變器的第三代半導體碳化矽（SiC）功率模組，以及電動車用電控系統。此外，鴻海也展示與盛新材料合作的6吋SiC導電型（N-type）晶圓基板產品。

鴻海今天科技日預計將展示首款自製電動皮卡車Model V、Model B電動車款、以及Model C量產版車款，鴻海今天也將首度宣布車用軟體，建立電動車軟硬體生態系。（編輯：楊蘭軒）1111018

鴻海科技日18日上午登場，現場展區展示電動車用電動助力轉向系統。 中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
鴻海科技日18日上午登場，現場展區展示電動車用電動助力轉向系統。 中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
鴻海科技日18日上午登場，不到9時，鴻海創辦人郭台銘（前排右）先行到展區參觀，鴻海董事長劉揚偉（前排左）陪同介紹。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
鴻海科技日18日上午登場，不到9時，鴻海創辦人郭台銘（前排右）先行到展區參觀，鴻海董事長劉揚偉（前排左）陪同介紹。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
鴻海科技日18日登場，現場展區展示電動車用電控系統。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
鴻海科技日18日登場，現場展區展示電動車用電控系統。中央社記者鍾榮峰攝 111年10月18日
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