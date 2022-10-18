鴻海科技日秀新款電動車 台灣泰國美國3地投產

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鴻海科技日18日在南港展覽館2館舉行，鴻海創辦人郭台銘（左）、鴻海董事長劉揚偉（右）介紹Model B的優異表現。中央社記者鄭傑文攝 111年10月18日

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海董事長劉揚偉今天駕著量產版Model C電動車款為鴻海科技日揭開序幕，科技日同時展示Model B和Model V電動皮卡2款新電動車。它們都將在台灣、泰國、美國等地投產，並與印度和印尼夥伴洽談合作。

鴻海科技日上午在南港展覽館2館舉行，鴻海創辦人郭台銘一早不到9時就出現在展區現場，由劉揚偉陪同先行參觀。

鴻海科技日於上午十時過後正式展開，劉揚偉駕著Model C量產版電動車出場，他指出，2020年集團開始定期舉辦科技日，展示3+3策略布局年度成果，去年第2屆推出3款電動車Model C原型休旅車、Model E轎車、以及Model T電動巴士，展現鴻海速度。今天再展示2款新電動車，包括針對年輕世代的都會版Model B和電動皮卡（pickup truck）Model V，以及量產版Model C電動車車款。

劉揚偉指出，今天展示的2款新電動車以及量產版Model C電動車，將在台灣、泰國、美國等地逐步投入生產，並與印尼和印度合作夥伴洽談，透過BOL（Build Operate and Localize，構建運營本地化）商業模式擴展合作。

劉揚偉表示，鴻海集團將透過委託設計製造服務（CDMS）與全球電動車廠合作，並提供包括半導體、固態電池、軟體平台等垂直整合服務。

他指出，鴻海集團也在電動車用碳化矽（SiC）建立完整生態鏈，並將申請電動車軟體平台成為鴻海的標準。

劉揚偉說，鴻海集團在電動車從設計到備貨，已具有生產能力，可減少一半研發時間，以及1/3的成本，

他指出，Model C量產版電動車以裕隆旗下納智捷LUXGEN純電休旅車n7品牌推出，在32小時內，預購數量就達到1.5萬輛。（編輯：郭無患）1111018

影片來源：鴻華先進FOXTRON