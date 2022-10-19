計息分期繳稅 財部：上路9個月核定金額逾1.5億元

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部今天公布加計利息分期繳納稅捐自1月初實施至10月中成效，核定案件321件、金額約新台幣1.57億元，其中以綜合所得稅占逾200件，金額超過1億元為最大宗，分期主要事由為客觀事實發生財務困難，無法一次繳清應繳所得稅。

財政部修正稅捐稽徵法，放寬因客觀事實發生財務困難，或鉅額補稅可申請分期繳納稅捐。

所謂客觀事實發生財務困難包含7種樣態。4種可申請個人綜所稅分期繳納應繳稅額，包括依就業保險法領取失業給付或職業訓練生活津貼、依社會救助法領取急難救助、減班休息實施期間占當月原應工作日1/2以上的月份達2個月，以及其他因素致發生財務困難等。

針對企業的3種樣態，包含營利事業連續4個月營業收入淨額合計較前一年度同期減少30%以上，教育、文化、公益、慈善機關或團體連續4個月收入及附屬作業組織所得合計較前一年度同期減少30%以上，和其他因素致發生財務困難等，均可申請營所稅分期繳納。

至於遭補徵課鉅額稅款，指的是個人補稅金額在100萬元以上，企業（包括機關團體）在200萬元以上的情形，各稅目補稅案件均可適用；申請分期繳稅最長可分36個月，須在「納稅期間」內提出申請。

財政部賦稅署官員今天指出，截至今年10月15日止，各稅捐稽徵機關依規定核准加計利息分期繳納稅捐共321件、金額約新台幣1.57億元。

賦稅署官員表示，上述加計利息分期繳納案件按稅目別統計，前3大分別為綜合所得稅218件、金額約1.05億元；房地合一稅57件、金額約0.19億元；營利事業所得稅45件、金額約0.3億元。

前3大案件件數及金額，分別占總核准案件的99.69%及97.98%，分期主要事由因客觀事實發生財務困難，致無法一次繳清應繳所得稅。

針對房地合一稅案件，賦稅署官員補充，57件申請者皆為個人，可能是因為本身財務困難或是有資金需求所以賣房，衍生出需繳納房地合一稅，基於財務上已有困難，提出分期繳納稅捐。（編輯：張均懋）1111019