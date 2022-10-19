疫情衝擊申請延分期繳稅 財部：近3年核准逾1193億元

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（中央社記者張璦台北19日電）據財政部統計，民眾因COVID-19疫情影響，申請免加計利息延、分期繳稅，過去近3年總核准金額超過新台幣1193億元。

根據財政部賦稅署統計，稅捐稽徵機關受理納稅義務人因COVID-19疫情影響，申請免加計利息延、分期繳稅，自民國109年1月15日至今年9月30日，總核准金額約1193.5億元。

財政部分析申請「延期」的案件，國稅（比如綜合所得稅、營利事業所得稅等）件數1萬1522件，核准1萬1291件、金額281.9億元；地方稅（房屋稅、契稅、地價稅、使用牌照稅等）申請案件達2萬2407件，核准2萬2267件、金額40.9億元。

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申請「分期」案件方面，國稅件數5萬119件，核准4萬9620件、金額838.5億元；地方稅申請案件8979件，核准8774件、金額32.1億元。

賦稅署指出，納稅義務人若符合稅捐稽徵法第26條規定，因天災、事變、不可抗力之事由或經濟弱勢者，可申請「免加計利息」延、分期繳納稅捐；若不符合規定，仍可基於客觀事實發生財務困難，或鉅額補稅，申請「加計利息」分期繳納。（編輯：林淑媛）1111019