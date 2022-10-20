嬰兒斜躺搖籃意外頻傳 標檢局11月起列強制檢驗商品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北20日電）經濟部標準檢驗局今天表示，民眾常用於安撫哭鬧嬰兒的「斜躺搖籃」（俗稱安撫椅、安撫搖椅），自今年11月1日起列為應施檢驗商品，以確保品質符合標準要求，避免危害嬰兒安全。

標準檢驗局發布新聞稿指出，有些父母會使用俗稱安撫椅、安撫搖椅的斜躺搖籃，讓嬰兒保持斜躺姿勢，以安撫其哭鬧，但近年歐美通報多起斜躺搖籃造成嬰兒窒息或翻身摔落的意外事件，因此需把關商品品質。

標準檢驗局指出，自今年11月1日起，進口及國內產製的斜躺搖籃，都須完成檢驗程序、貼附商品檢驗標識後，才能在台灣市場上銷售。

標準檢驗局提醒，斜躺搖籃不適合供嬰兒睡眠使用，嬰兒睡覺時應安置在堅固、平坦的床上，以降低窒息或跌落的風險。此外，使用斜躺搖籃時，應確實使用束縛系統，不應讓嬰兒在無人看管、不受約束，或有被褥材料的情況下使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

標準檢驗局呼籲，廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維消費者權益；消費者選購時，應購買有「商品檢驗標識」的斜躺搖籃，也應熟讀使用說明書的使用方法、警語、聲明及注意事項。

標準檢驗局說明，「斜躺搖籃」檢驗標準為CNS 15982「兒童照護用品－斜躺搖籃」，檢驗方式為驗證登錄（型式試驗模式加符合型式聲明模式）或型式認可逐批檢驗雙軌並行。（編輯：潘羿菁）1111020