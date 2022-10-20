前9月僑外投資年增逾1.5倍 外商續挺離岸風電
（中央社記者鄭鴻達台北20日電）政府推動綠能政策，吸引外商持續投資離岸風電。經濟部投審會統計今年1至9月的僑外投資核准金額約111.4億美元（約合新台幣3342.2億元），年增逾1.5倍。
投審會今天公布9月僑外投資統計，今年1至9月核准件數為1836件，年減6.71%；核准金額為111億4097.1萬美元，年增達152.19%，主因為政府推動綠能與離岸風電政策，吸引外資持續投資。
9月核准有兩件大型投資案，分別為日商TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO., LTD.以73.7億餘元，增資新安東京海上產物保險股份有限公司，以及英屬開曼群島商GOGORO INC.以25.3億餘元，增資睿能創意股份有限公司。
投審會說明，今年前9月新設公司件數為1061件，投資金額為4.6億餘美元；此外，1至9月核准新南向國家來台投資件數為347件，年減4.67%，金額約19.1億美元，年增224.27%，主要投資來源地為澳大利亞、新加坡及泰國。
陸資來台投資部分，前9月核准件數為36件，年增38.46%，投資金額為1924.8萬美元，年減34.69%。統計自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1546件，金額25.4億美元。
投審會表示，對中國大陸投資方面，今年前9月核准件數為269件，年減16.2%，核准金額為30.4億餘美元，年增6.53%。
對外投資方面，前9月核准件數達408件，年增33.33%，金額60.2億美元，年減32.8%。對新南向國家投資部分，核准件數為109件，年增12.37%，金額為26.1億美元，年減52.06%，其中投資金額較大者為新加坡、澳大利亞及越南。（編輯：楊蘭軒）1111020
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