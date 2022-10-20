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日圓貶破32年新低 一度跌到1美元兌150日圓

2022/10/20 16:40（10/20 16:46 更新）
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20日外匯市場日圓一度貶至1美元兌150日圓，是時隔32年來的新低水準。（圖取自Unsplash圖庫）
20日外匯市場日圓一度貶至1美元兌150日圓，是時隔32年來的新低水準。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者楊明珠東京20日專電）今天外匯市場日圓一度貶至1美元兌150日圓，是時隔32年來的新低水準。日本政府及日本銀行（央行）是否進行大規模市場干預，值得關注。日圓從去年底以來貶逾30日圓。

日本經濟新聞報導，今年9月1日日圓一度貶至一美元兌140日圓，是時隔24年的低水準。之後，不到2個月的時間日圓貶值了10日圓。今天日圓一度來至一美元兌150日圓，是1990年8月以來，時隔32年的低水準。

一般認為，美國聯邦準備理事會（Fed）為了抑制通貨膨脹，目前大規模升息的情況仍會持續。日銀（日本央行）總裁黑田東彥對於日圓貶值抱持警戒，但不改維持寬鬆金融的政策。鑑於美國總統拜登展現容許美元升值，國際間拋售日圓、搶購美元的情勢將持續。（編輯：黃自強）1111020

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