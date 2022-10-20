第一屆點子松徵件起跑 可獲得數位部首發NFT

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（中央社記者蘇思云台北20日電）第一屆「點子松」徵件開跑，數位部長唐鳳表示，徵件分成「未來新聞」及「未來原型」兩個類別，希望廣納創新想法。數位部本部也首度發行記名、可補發的NFT，參加或得獎者都可獲得NFT憑證。

數位發展部與經濟部工業局共同主辦第一屆「點子松」徵件活動，今天舉行記者會，希望廣納民眾創新想法，進而影響政策制定與推動產業發展。

唐鳳致詞時表示，「點子松」希望透過全民無限的想像力，向未來邁出一步。數位部也希望藉由點子松示範NFT（非同質化代幣）技術的正面用途，參加投稿的參加獎，以及各項入圍獎項，都將獲頒數位部發行的NFT限量憑證獎狀作為紀念。

唐鳳表示，在今天舉辦點子松記者會別具意義，因為明天剛好是「回到未來日」。在1989年上映的電影「回到未來2」中，主角穿梭到30年後，而那一天剛好是2015年10月21日，片中呈現的2015年生活，像是三維投影、視訊會議現在也真的實現。

唐鳳指出，台灣過去持續舉行「總統盃黑客松」，其中本來就有一個「點子松」許願環節，因為有一些很棒點子可能很多年才能實現，但也應該給這些想法一些機會，因此規劃把這部分獨立出來，未來「總統盃黑客松」結束半年後就會舉行「點子松」，也就是「松松相連」。

唐鳳指出，受到總統盃黑客松的啟發，數位部從籌備時期就在規劃，透過全民共創，讓實體的人際網絡，進一步拓展成「共同在場、攜碼互通」的多元宇宙。

唐鳳指出，有鑒於6G技術將在2040年左右成熟，屆時相關應用，將形塑未來生活樣貌。首屆點子松以「WeWe Futures：2040多元宇宙（Plurality）」為主題，開放個人及團體投稿，也提供虛實共融的沉浸式展演，讓全民透過親身參與，探討對於2040年的期待。

點子松徵件分成「未來新聞」及「未來原型」兩個類別。未來新聞向個人徵件，創作2040年可能發生的事件或消息報導，投稿形式不限影像、文字或多媒體，即日起至11月4日受理投稿。

未來原型為團體賽，鼓勵發展2040年的設計概念，包含有形空間商品、無形服務機制或生命體，將在10月31日至11月25日受理投件。（編輯：黃國倫）1111020