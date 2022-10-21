計息分期繳稅以綜所稅大宗 3件鉅額補稅近2千萬

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（中央社記者張璦台北21日電）財政部公布加計利息分期繳納稅捐自1月初實施至10月中成效，綜合所得稅方面，核定數逾200件，其中有3件屬於鉅額補稅案件，3件金額合計近新台幣2000萬元。

財政部修正稅捐稽徵法，放寬因客觀事實發生財務困難，或鉅額補稅可申請分期繳納稅捐。

所謂客觀事實發生財務困難，4種情況可申請個人綜所稅分期繳納應繳稅額，包括依就業保險法領取失業給付或職業訓練生活津貼、依社會救助法領取急難救助、減班休息實施期間占當月原應工作日1/2以上的月份達2個月，以及其他因素致發生財務困難等。

至於遭補徵課鉅額稅款，指的是個人補稅金額在100萬元以上，企業（包括機關團體）在200萬元以上的情形，各稅目補稅案件均可適用；申請分期繳稅最長可分36個月，須在「納稅期間」內提出申請。

財政部賦稅署統計，截至今年10月15日止，各稅捐稽徵機關依規定核准加計利息分期繳納稅捐共321件、金額約新台幣1.57億元。

賦稅署官員指出，上述加計利息分期繳納案件按稅目別統計，以綜合所得稅218件、金額約1.05億元為最大宗。

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若再細分4種申請情況，以「其他因素致發生財務困難」占211件最多、金額達8504萬元；另有4件、金額約61萬元，申請依據是「依就業保險法領取失業給付或職業訓練生活津貼」。

至於另3宗鉅額補稅案件，金額合計近2000萬元，賦稅署官員表示，不便透露個案情形，但如果納稅義務人故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅，核課期間可達7年，因此補稅個案金額達百萬、千萬確實有可能發生。（編輯：潘羿菁）1111021