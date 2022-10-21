台積電7奈米產能鬆動 市調：5G手機處理器庫存調整

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（中央社記者張建中新竹21日電）台積電7奈米及6奈米產能鬆動，市調機構Counterpoint研判主要是受5G智慧手機應用處理器及系統單晶片庫存調整影響，並預估在未來2季至3季的7奈米及6奈米產能利用率恐將下探80%至90%。

台積電日前於法人說明會中指出，受智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將滑落，預期到2023年下半年需求才可望回溫，因而調整高雄廠7奈米計畫，及7奈米和6奈米相關資本支出，引起各界高度關注。

Counterpoint今天對此發表看法，表示智慧手機和高效能運算是台積電7奈米和6奈米最大的兩大應用市場，其中高效能運算是個人電腦和伺服器的中央處理器及繪圖處理器。

Counterpoint研判主流5G智慧手機的應用處理器及系統單晶片庫存調整可能延續到2023年，是影響台積電7奈米及6奈米產能利用率滑落的主因。

智慧手機終端市場銷售減弱，晶片業者2022年下半年面臨更大的訂單調整壓力。Counterpoint表示，先進製程晶片生產交付週期長達4個多月，使得晶片庫存調整週期自2022年下半年開始，並延續到2023年上半年。

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Counterpoint預期，在主流5G智慧手機應用處理器、系統單晶片及英特爾（Intel）處理器訂單需求尚未回溫前，台積電未來2季至3季的7奈米及6奈米產能利用率恐將滑落到80%至90%。

台積電近來股價表現疲弱，頻頻破底，除投資人持續不斷搶進，推升股東人數屢創新高，台積電主管也加碼增加持股。據公開資訊觀測站資料顯示，有多達10名副總經理及資深副總經理9月自集中交易市場共計加碼買進超過70張台積電股票。（編輯：蘇志宗）1111021