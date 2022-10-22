中華電攜手三立集團 攻5G MR混合實境展演

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（中央社記者江明晏台北22日電）中華電信部署5G積極發展「廣結盟」策略，攜手三立集團合作「5G MR混合實境互動演唱會整合開發」計畫，發展智慧展演場域驗證，盼引領影視娛樂產業新未來。

中華電信宣布，再次與三立集團響應文化部影視及流行音樂發展司111年「5G科技影音展演創新應用補助」，合作「5G MR混合實境互動演唱會整合開發」計畫，並與佐臻、夢想動畫等合作夥伴，一起打造全台最新5G科技實境秀舞台，邀請影視音各方表演者驗證5G MR混合實境互動製播智慧展演。

中華電指出，環形多視角直播是透過多台攝影機即時捕捉表演者動態資訊，運用5G將龐大的數據傳回伺服器運算後形成可在觸控螢幕觀看的匯集影像。另外演唱會現場的粉絲配戴AR智慧眼鏡，可與主舞台表演者與主持人直接互動，展現MR混合實境新科技，增加沉浸體驗，共創科技結合影視音內容。

中華電信說明，與三立集團「5G MR混合實境互動演唱會整合開發」合作，提供MTV「得理不饒人擂台賽」演唱會節目，透過5G通訊網路，將AR智慧眼鏡以及MR智慧空間解決方案，以簡易的人機介面，結合近眼顯示技術與5G高速連網功能，讓現場觀眾以及評審獲得即時清晰的虛實疊合影像。

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中華電強調，本次合作創新是以5G訊號呈現出虛擬與真實世界的交互結合實體演唱及Live線上演唱會，在Legacy音樂展演空間進行5G 科技結合演唱會，讓觀眾及評審進行沉浸式互動共感，邁向5G MR混合實境元宇宙。

中華電信已蓄勢待發，搶攻影視娛樂產業新商機，中華電指出，5G科技時代，影視產業將過去傳統的製播方式，發展成為新的智慧展演型態，並導入模組化與系統化的方式，強化數位文化內容與商業內容發展，建置媒體傳播新形態生態鏈。（編輯：郭無患）1111022