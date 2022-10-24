日籍人士攜千萬日圓入境未申報 逾半數恐遭沒入

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（中央社記者張璦台北24日）台北關日前在松山國際機場查獲旅客未申報、卻攜帶1000萬日圓由免申報檯通關入境。官員今天表示，此個案為日籍一家三口擬來台定居，因不熟悉相關規範而涉及違反洗錢防制法，1000萬日圓暫時全數沒入，後續若查無洗錢情事，可領回等值3萬美元的約450萬日圓。

財政部關務署今天發布新聞稿指出，台北關10月18日於松山國際機場查獲旅客未據口頭及書面申報，攜帶1000萬日圓由綠線免申報檯通關入境，涉及違反洗錢防制法規定，上述未申報的日圓已予以暫扣候處。

台北關表示，依據洗錢防制法及洗錢防制物品出入境申報及通報辦法規定，旅客或隨交通工具服務人員，攜帶總價值逾等值1萬美元外幣現鈔出入國境者，應主動向海關申報，未申報者，現鈔由海關沒入；申報不實者，其超過部分也將沒入。

台北關官員受訪時指出，這一個案為日籍一家三口打算來台灣定居，其中夫妻兩人已有70、80歲左右，應是不熟悉入境攜帶外幣規範而涉及違反洗錢防制法，如果後續確認查無洗錢情事，可領回等值3萬美元（每人1萬美元限額）的約450萬日圓。

也就是說，日籍旅客入境攜帶的千萬日圓中，最終可能超過半數、約550萬日圓將被沒入。

官員表示，在飛機上時，航空公司應會針對入境相關規範做宣導，旅客入境時，機場也會廣播宣導；再次呼籲旅客，出入境攜帶超過法律規範總價值的外幣、有價證券、新台幣、黃金等，應主動申報，以免受罰。（編輯：趙蔚蘭）1111024