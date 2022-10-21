疫後玩日本 行前準備一篇就看懂

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（中央社記者余曉涵台北21日電）台日邊境開放，不少民眾都已規劃前往日本旅遊，但前往日本跟疫情前不同，須準備好3劑COVID-19疫苗接種證明書及事先填寫檢疫程序，中央社整理相關步驟讓赴日民眾一次就懂。

台日雙方都在10月開放邊境，不少民眾已規劃好要赴日旅遊，但跟過去說走就走不同，現在赴日旅遊前要先準備好打滿3劑日本認定的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗證明或是72小時前的PCR陰性證明，11月14日出發前建議要先事先申請好My SoS，11月14日之後則是改用Visit Japan Web系統。

根據中央社記者赴北海道採訪實測，My SoS申請前要準備好施打3劑COVID-19疫苗證明或小黃卡等，有清楚標註3劑疫苗施打的時間跟廠牌的相關證明文件以及護照，出發前3天下載APP，並按照系統指示填寫即可，等待審查完畢後，畫面就會呈現審查通過，呈現藍色畫面，屆時入境時出示畫面即可使用快速通關。

其中護照審查方面，若一直無法通過審查可以跳過，My SoS也會通過為藍色畫面，與有護照審查通過的旅客相比，差別只在入境時檢查護照時間會較有上傳護照的檢查時間稍長，但並不會影響入境。

若無法在出發前申請審核完My SoS也不用擔心，記者同班機旅客就有人並未取得My SoS的藍色畫面，但仍順利登機抵達日本，入境時則是必須要出示施打3劑COVID-19疫苗證明、護照跟填寫相關檢疫報表，雖然也能入境日本，但相對檢疫程序的時間就會比較長。

另外，若是在11月14日後要入境日本的旅客，則是不須使用My SoS，而是改用Visit Japan Web（https://www.vjw.digital.go.jp），該網站是結合檢疫措施、海關申報以及入境審查等電子申報系統。

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根據網站資訊，檢疫措施將從11月1日起開放，而目前可使用的是入境審查及海關申報，系統支援中文操作，旅客只須按步驟申請帳號及登錄行程並填寫相關資訊，包含航班資訊等，約15分鐘內就可獲得專屬QRcode。

根據記者實測，出發前就已先在Visit Japan Web登錄好行程資訊，入境時免填入境單及海關申報單，而改出示Visit Japan Web的QRcode，就有專屬櫃檯或通道可使用，雖然目前與傳統紙本相比，通關時間並不會比較快，未來則是可望能加速通關流程。（編輯：陳政偉）1111021