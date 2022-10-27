Apple Watch國際漫遊 中華電獨家提供

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（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信今天宣布，率先獨家提供Apple Watch國際漫遊服務，蘋果於9月中旬新機上市即發布，中華電信為台灣首波唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者。

因應國境開放、國人出國需求大增，中華電信今天宣布，領先其他業者正式提供Apple Watch國際漫遊服務。

中華電說明，即日起，持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上錶款的行動通信版（GPS+Cellular），並申辦中華電信國際漫遊方案與One Number一號多機服務的客戶，即可享受Apple Watch國際漫遊服務。

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中華電並提醒客戶，使用前，iPhone手機需先更新至iOS 16作業系統版本、Apple Watch需更新至watchOS 9.1，搶先於國外漫遊期間，體驗用Apple Watch打電話、上網的生活新型態。

為迎接國境開放，中華電信於日前推出的「日本、韓國超值型漫遊上網方案」，提供日本「1天最低平均只要61元起」及韓國「平均1天只要49元起」的漫遊優惠價。依中華電信統計，日、韓漫遊服務申辦人次較9月同期成長5.5倍。中華電信並提供One Number服務的優惠。（編輯：趙蔚蘭）1111027