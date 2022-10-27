更多編輯台推薦新聞：
金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭
國際

西班牙遷徙放牧節 「羊羊得意」占領馬德里街頭

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

Apple Watch國際漫遊 中華電獨家提供

2022/10/27 17:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信今天宣布，率先獨家提供Apple Watch國際漫遊服務，蘋果於9月中旬新機上市即發布，中華電信為台灣首波唯一提供Apple Watch國際漫遊服務的電信業者。

因應國境開放、國人出國需求大增，中華電信今天宣布，領先其他業者正式提供Apple Watch國際漫遊服務。

中華電說明，即日起，持有Apple Watch Series 8、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra及Apple Watch Series 5以上錶款的行動通信版（GPS+Cellular），並申辦中華電信國際漫遊方案與One Number一號多機服務的客戶，即可享受Apple Watch國際漫遊服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中華電並提醒客戶，使用前，iPhone手機需先更新至iOS 16作業系統版本、Apple Watch需更新至watchOS 9.1，搶先於國外漫遊期間，體驗用Apple Watch打電話、上網的生活新型態。

為迎接國境開放，中華電信於日前推出的「日本、韓國超值型漫遊上網方案」，提供日本「1天最低平均只要61元起」及韓國「平均1天只要49元起」的漫遊優惠價。依中華電信統計，日、韓漫遊服務申辦人次較9月同期成長5.5倍。中華電信並提供One Number服務的優惠。（編輯：趙蔚蘭）1111027

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族