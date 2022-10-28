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8大類股全倒台股收跌137點 週線連3黑

2022/10/28 13:52（10/28 14:40 更新）
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台股28日收在12788.42點，跌137.95點，跌幅1.07%。（中央社檔案照片）
台股28日收在12788.42點，跌137.95點，跌幅1.07%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北28日電）受美國科技股下跌影響，台積電今天盤中重挫，加權指數開低震盪走低，連破12900、12800點整數關卡，終場下跌137.95點，收12788.42點；指數本週下挫30.78點，週線連3黑。

加權指數今天終場收在12788.42點，下跌137.95點，跌幅1.07%，成交值新台幣1727.29億元，8大類股皆墨。

蘋概三雄台積電盤中重摔10.5元至375元，尾盤跌勢收斂，收在379.5元，仍跌破380元整數關卡，跌幅1.56%。大立光收1810元，下挫0.55%；鴻海則收平盤104元。

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋今天下午將舉行法說會，外資發表看淡功率放大器（PA）報告，穩懋盤中重挫逾8%，午後跌勢收斂，收在114元，下挫2.56%；砷化鎵族群的宏捷科下跌6.8%，收56.2元，磊晶廠全新也重挫6.97%，以53.4元作收。

航空雙雄華航走勢震盪，終場收16.95元，跌幅1.45%；長榮航則有歐洲新航線利多支撐，收在23.65元，小跌0.42%，相對強勢。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，美股這一波反彈，走勢雖然震盪仍在月線之上，但台股昨天大漲後，今天卻跌破所有均線，甚至跌破昨天低點12807點，應是投資人缺乏信心，下週一台股表現還是要先看美股。

廖健佑說，近期若電子股走弱，有金融股撐盤，但今天電子股下殺，金融股早盤有撐卻也在中午翻黑；因此，下週在美國聯準會（Fed）開會前，恐怕難脫量縮整理格局。

他認為，近期舉行法說會個股，若能在利空中完成打底，將有利台股表現。（編輯：楊蘭軒）1111028

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