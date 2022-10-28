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台積電早盤回跌6.5元 市值降至9.82兆

2022/10/28 09:22（10/28 09:35 更新）
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台積電28日股價再度回檔，早盤達379元，市值滑落至9.82兆元。（中央社檔案照片）
台積電28日股價再度回檔，早盤達379元，市值滑落至9.82兆元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹28日電）台積電股價再度回檔，早盤達379元，下跌6.5元，市值滑落至9.82兆元。

美股27日漲跌互見，道瓊工業指數上揚194.17點，漲幅0.61%；那斯達克指數下跌178.31點，跌幅1.63%；費城半導體指數下跌35.74點，跌幅1.5%。

台積電美國存託憑證（ADR）表現平穩，小漲0.11美元，漲幅0.18%，收在60.95美元；以台積電27日收盤價385.5元計，台積電ADR溢價約1.52%。

台積電今天股價表現疲弱，早盤達379元，下跌6.5元，市值縮水1685億元，滑落至9.82兆元，影響大盤約53點。

台積電日前重申第4季營運展望不變，季營收將約199億至207億美元，中間值203億美元計，將季增約0.4%，2023年仍會是成長的一年，並強調台灣供應鏈比全球任何地方的韌性都高，會持續投資台灣，也會在考量成本、效率以及各種內外在環境因素下，繼續海外擴廠計畫，確保產業領先地位。（編輯：楊凱翔）1111028

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