更多編輯台推薦新聞：
Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語
科技

Meta AI翻譯台語變調挑戰大 未來考慮納入客語

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色
生活

曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英特爾下修全年獲利及營收預期 警告可能裁員

2022/10/28 12:46（10/28 13:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國晶片製造商英特爾27日下修全年獲利和營收預估。（路透社）
美國晶片製造商英特爾27日下修全年獲利和營收預估。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州聖克拉拉27日綜合外電報導）美國晶片製造商英特爾（Intel Corp）今天下修全年獲利和營收預估，並警告可能會裁員，但英特爾個人電腦方面的業績比預期強勁，有助推升股價。

路透社報導，英特爾的股價今年迄今下跌約47%，表現不如標準普爾500指數和費城半導體指數，今天盤後交易上漲超過5%。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）說，下修第4季預估數字，是反映經濟上的不確定性預期會持續到明年；此外，英特爾第3季數據中心銷售下滑27%，業績也需要時間來提升。

英特爾也下修本會計年度的資本支出預估至250億美元，低於先前預期的270億美元。

季辛格被問到是否可能裁員時說，「人員行動」會是降低成本計畫的一環。英特爾表示，將在2023年推動降低30億美元的成本。

季辛格說：「在人力成本這方面，我們能做的只占整體支出結構的一小部分。所以提高工廠網絡效率會比節省人力成本更重要。」

他還表示，可能很快將於第4季開始調整勞動力，但他未說明有多少員工會受影響。

截至2020年底，英特爾共有11萬600名員工，後來季辛格於2021年2月上任，員工總數於今年10月初增至13萬1500人。

宏觀經濟正面臨逆風，不利於個人電腦和數據中心市場的展望，而這兩項都是英特爾的主要市場。

金融諮詢公司Summit Insights分析師陳金蓋（Kinngai Chan）認為，英特爾的「個人電腦客戶業務是一線生機，因為銷售持續成長，給了投資人一絲希望，盼市占率流失能大幅減緩」。

英特爾來自客戶端運算部門的營收從第2季的77億美元增至第3季的81億美元，這個部門負責個人電腦和筆記型電腦的晶片生產。

陳金蓋說：「我們認為，數據中心市占率流失的情況，到明年應該也會減緩。」（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1111028

延伸閱讀
半導體去台化？龔明鑫：可能性低因全世界會停止運轉半導體庫存壓力 輝達執行長黃仁勳抵台傳將會魏哲家金融時報：美中技術冷戰 台積電處於風口浪尖台積電聲明未強迫員工休假 沒有無薪假計畫三星無視晶片業寒冬將至 逆勢提高供應和資本支出
季辛格
龔明鑫：5G上太空 打造國家數位韌性里程碑英特爾推13代處理器10/20發售 為晶片製造開啟全新可能
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族