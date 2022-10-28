電信業跨界 布局金融科技秀實力

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（中央社記者江明晏台北28日電）電信業布局金融科技秀實力，中華電表示，已取得近百項相關專利，具備智慧金融機房、金融資訊系統等建置能量及導入實績，「遠傳friDay理財+」添生力軍，首度串連中華郵政帳戶整合。

台灣金融服務業聯合總會及台灣金融研訓院於今天共同主辦2022「FinTech Taipei 台北金融科技展」，並舉辦「台北金融科技獎」頒獎典禮。

中華電信獲「金融科技投資獎優勝」，肯定中華電長期投入金融科技及在金融科技產創新發展的成果。

中華電信表示，積極投入金融科技專利布局，已取得近百項相關專利，具備智慧金融機房、金融資訊系統等建置能量及導入實績，並持續打造區塊鏈平台、身分認證、數據分析等金融科技ABC技術（AI、Big Data/Block-chain、Cloud/Cyber-security）。

同時，中華電攜手金融、零售等策略夥伴合資設立將來商業銀行，推動純網銀的金融科技創新服務；轉投資資拓宏宇國際、中華資安國際公司等打造滿足金融產業在推動金融資安及數位化所需的解決方案，帶動金融科技創新及推動普惠金融。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信持續投入金融科技的數位技術研發，滿足金融產業在數位化進程所需的解決方案，期許賦能金融產業更安全、便利、創新及普惠金融服務。

「2022台北金融科技展」中，遠傳在政策主題館展示「遠傳friDay理財+」APP中生活繳費、電子發票、eTag儲值、手機悠遊卡眾多功能外，今年銀行帳戶整合服務不僅新增兆豐銀行，更首度與中華郵政獨家合作，讓更多的消費者可管理自己的存款帳戶。

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遠傳電信表示，攜手多家銀行夥伴，響應政府開放銀行政策，投入金融科技研發成果亮眼，推出「遠傳friDay理財+」金融創新服務，獲消費者喜愛，獲主辦單位台灣金融研訓院肯定，再次獲邀參加「台北金融科技展」，不僅是參展開放銀行領域最大第三方民營服務業者（TSP），也是今年會場中唯一參展的電信業者。

遠傳表示，持續積極布局電信金融科技市場，且服務700萬電信用戶深知消費者需求，為響應金融科技發展及滿足用戶輕鬆理財的需求，在「遠傳friDay理財+」金融服務APP上架構開放銀行服務，運用Open API技術與中華郵政及多家合作銀行安全串連客戶資料，提供符合客戶金融服務體驗。（編輯：趙蔚蘭）1111028