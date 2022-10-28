投資台灣再添3案 聯華食品砸61億建觀音廠

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（中央社記者曾智怡台北28日電）投資台灣事務所今天再添3家企業擴大投資台灣，其中，生產知名零食卡迪那、可樂果的聯華食品工業，規劃斥資新台幣逾61億元興建觀音廠，引進智慧化食品產線、自動運輸設備等，以快速供應各大通路商。

本次通過3案包含根留台灣方案的聯華食品工業、宏捷科技，以及中小企業方案的愷優科技。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1269家企業、超過1兆8150億元投資，預估創造14萬260個本國就業機會。

聯華食品工業從事食品製造業，所生產的休閒類零食家如元本山、可樂果、卡迪那等。

投資處透過新聞稿表示，現今大眾對食安要求日益嚴謹，且為跟上智慧製造需求，既有的廠房設備不敷使用，因此，聯華食品規劃斥資逾61億元，於桃園市觀音工業區興建觀音廠，引進智慧化食品產線、全自動化倉儲設備及自動運輸設備等，快速有效供應各大通路商，預期完工之後，可為在地創造逾299個就業機會。

宏捷科技是全球少數專業級6吋砷化鎵晶圓代工廠，可應用於手機、無線及光通訊等領域，公司預計3年內於台南市南部科學園區擴建既有廠房及增設智慧化產線，本次投資將為國內創造高科技人才就業機會。

愷優科技是智慧機械自動化的研發與設計公司，公司技術以智慧製造整合（自動化+AIoT應用）為核心競爭力，產品供應汽機車零組件、半導體及傳統製造業等。

投資處指出，由於5G、電動車及醫療領域是未來經濟發展重點產業，愷優科技為成為客戶智慧製造生產的最佳夥伴，擬擴大投入近2億元，在台南市新吉工業區新建廠房，增設研發與組立產線。（編輯：趙蔚蘭）1111028