傳賣家販售兩條線快篩試劑 產險公會：已請檢調偵辦

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（中央社記者張璦台北31日電）傳出有賣家在網路販售「兩條線」快篩試劑，產險公會今天表示，已請檢調單位偵辦，呼籲民眾申請理賠時，應循正常管道取得證明文件，不要以身試法偽造文件。

有媒體接獲爆料，發現不肖人士在網路賣場販售「已確診的快篩試劑」，供購買者申請居隔、請假。

產險公會今天發布新聞稿指出，經查「有網路賣家在賣場販售已確診的快篩試劑」一案，提醒民眾，防疫保單承保確診、隔離及住院醫療費用等各項保險範圍，事故發生申請理賠應備文件，在防疫保單理賠實質審查指引，均有明確記載。

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產險公會表示，相關的隔離通知書、醫療診斷書、數位健康證明等，都是由有權開立的機關或醫療院所協助進行，保險公司並會做真偽及記載內容的查核驗證。

產險公會指出，針對「有網路賣家在賣場販售已確診的快篩試劑」一事，已請檢調單位偵辦，同時呼籲被保險人申請理賠時，應循正常管道取得相關證明文件，不要以身試法偽造文件，而觸及詐欺、行使偽造公文書等罪嫌。（編輯：潘羿菁）1111031