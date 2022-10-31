雷虎無人直升機通過經部審議 正式進軍國防軍工產業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北31日電）雷虎科技今天宣布，所屬尖端長程無人直升機正式通過經濟部「軍民通用無人機能量籌件計畫」審議。

經濟部為配合政府推動「國防及戰略產業」朝向軍民整合發展，成立「國防科技產業發展審議會」，針對國防需求，特別選定「航太鍛造技術開發」、「軍民通用無人機」作為推動項目，以發展符合台灣軍事戰略需求技術與產品。

雷虎發布新聞稿指出，經過數個月的審議，雷虎精心設計的尖端長程無人直升機獲得經濟部支持，成為經濟部本次審議專案中唯一通過的無人直升機計畫。

雷虎科技計劃，將以兩年半時間研發此項多用途重量達150公斤以上、作戰半徑200公里的大型軍民通用無人直升機T-400，正式進軍全球國防軍工產業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雷虎科技表示，T-400直升機旋翼直徑達4.2公尺，採用碳纖維及航空鋁材輕量化結構，可搭載相位陣列雷達（AESA）及高倍率雙光攝影機，飛行時間可達6小時，具備「群飛通訊」功能，結合中華電信核網衛星設備、MEC邊緣運算平台。在通訊中斷的緊急情況下，可迅速恢復災區及戰區的通訊網，除可進行遠洋漁業探勘及貨物運輸等任務外，戰時可配置於我方船艦進行偵搜邊境保護，也可搭載防衞武器進行不對稱作戰等國防用途。

雷虎科技表示，這架無人直升機原型機將於明年的台北國防航太展亮相，雷虎並將安排至美國及歐洲參加各國軍工展，正式進軍國際市場。（編輯：趙蔚蘭）1111031