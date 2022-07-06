勇鷹高教機台東志航基地性能展示 與F-5薪火相傳
（中央社記者游凱翔台東6日電）空軍勇鷹新式高教機順利生產，陸續交付空軍，將取代服役多年的AT-3高級教練機，並成為飛行部隊接裝高性能戰機前的部訓機。空軍今天在台東志航基地展示勇鷹性能，並與目前部訓機F-5戰機同框，象徵薪火傳承。
「捍衛戰士」（Top Gun）續集「捍衛戰士：獨行俠」票房大賣，系列電影以美國海軍假想敵模擬對抗訓練為故事背景；空軍過去也曾在台東志航基地設立「假想敵中隊」（空軍46中隊），並由F-5虎式戰機模擬米格機戰術戰法，被稱為台版Top Gun。
隨著時代演進，假想敵中隊因不符任務所需已移編空軍花蓮佳山基地，雖然不執行假想敵訓練，但志航基地幾架F-5戰機垂直尾翼仍保有以米格機為標靶的塗裝。
志航基地擔負部隊訓練任務，被稱「戰鬥機飛行員的搖籃」。總統蔡英文上任後大力推動國機國造，由漢翔研製的勇鷹新式高級教練機已有4架交付空軍，預定113年完全取代F-5部訓機，近期勇鷹首批6名種子教官正在志航基地展開密集換裝訓練。
國防部上午邀訪媒體前往台東志航基地，展示勇鷹機起飛及衝場性能，並與F-5戰機同框在跑道滑行，象徵薪火相傳。
勇鷹種子教官張崇豪中校接受媒體訪問表示，與過去飛行IDF經國號戰機相較，勇鷹機進場速度明顯降低，操作過程中有充分餘力交互檢查，降低學員操作風險。他並指出，勇鷹機空氣動力設計優異，可滿足空對空、空對地訓練，且因為有許多輔助裝置，讓起飛與降落的距離明顯縮短；目前漢翔已交付4架勇鷹高教機，可滿足訓練所需。
至於志航基地假想敵中隊曾經被譽為台灣的捍衛戰士，空軍七聯隊黃俊源中校笑稱，要稱捍衛戰士太沉重，部隊訓練任務目標就是做好戰備訓練，把勇鷹機的機隊文化、師資能量建立起來。
七聯隊聯隊長王家榮少將指出，台灣四周環繞著敵情威脅，國軍戰備24小時不停歇，今天志航基地跑道頭南面就有幻象2000戰機升空巡邏，志航基地是戰機飛行員搖籃，聯隊將嚴格要求「小飛官」們完成訓練，接續進行下一代戰機的挑戰。（編輯：郭無患）1110706
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