勇鷹高教機台東志航基地性能展示 與F-5薪火相傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台東6日電）空軍勇鷹新式高教機順利生產，陸續交付空軍，將取代服役多年的AT-3高級教練機，並成為飛行部隊接裝高性能戰機前的部訓機。空軍今天在台東志航基地展示勇鷹性能，並與目前部訓機F-5戰機同框，象徵薪火傳承。

「捍衛戰士」（Top Gun）續集「捍衛戰士：獨行俠」票房大賣，系列電影以美國海軍假想敵模擬對抗訓練為故事背景；空軍過去也曾在台東志航基地設立「假想敵中隊」（空軍46中隊），並由F-5虎式戰機模擬米格機戰術戰法，被稱為台版Top Gun。

隨著時代演進，假想敵中隊因不符任務所需已移編空軍花蓮佳山基地，雖然不執行假想敵訓練，但志航基地幾架F-5戰機垂直尾翼仍保有以米格機為標靶的塗裝。

志航基地擔負部隊訓練任務，被稱「戰鬥機飛行員的搖籃」。總統蔡英文上任後大力推動國機國造，由漢翔研製的勇鷹新式高級教練機已有4架交付空軍，預定113年完全取代F-5部訓機，近期勇鷹首批6名種子教官正在志航基地展開密集換裝訓練。

國防部上午邀訪媒體前往台東志航基地，展示勇鷹機起飛及衝場性能，並與F-5戰機同框在跑道滑行，象徵薪火相傳。

勇鷹種子教官張崇豪中校接受媒體訪問表示，與過去飛行IDF經國號戰機相較，勇鷹機進場速度明顯降低，操作過程中有充分餘力交互檢查，降低學員操作風險。他並指出，勇鷹機空氣動力設計優異，可滿足空對空、空對地訓練，且因為有許多輔助裝置，讓起飛與降落的距離明顯縮短；目前漢翔已交付4架勇鷹高教機，可滿足訓練所需。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於志航基地假想敵中隊曾經被譽為台灣的捍衛戰士，空軍七聯隊黃俊源中校笑稱，要稱捍衛戰士太沉重，部隊訓練任務目標就是做好戰備訓練，把勇鷹機的機隊文化、師資能量建立起來。

七聯隊聯隊長王家榮少將指出，台灣四周環繞著敵情威脅，國軍戰備24小時不停歇，今天志航基地跑道頭南面就有幻象2000戰機升空巡邏，志航基地是戰機飛行員搖籃，聯隊將嚴格要求「小飛官」們完成訓練，接續進行下一代戰機的挑戰。（編輯：郭無患）1110706

駐防台東空軍志航基地IDF戰機，6日上午起飛執行戰備任務訓練。中央社記者游凱翔攝 111年7月6日

空軍第七飛行訓練聯隊6日在台東志航基地進行勇鷹高教機（圖）動態展示，展現國防自主決心。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日

空軍第七飛行訓練聯隊6日在台東志航基地進行勇鷹高教機（圖）動態展示，兩架飛機在跑道上馳騁拉升起飛。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日

空軍第七飛行訓練聯隊6日在台東志航基地進行動態展示，圖為國產的勇鷹高教機空中分列式。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日

國防部6日上午邀訪媒體前往台東志航基地，動態展示F-5型機性能，圖為F-5戰機起飛執行戰備任務訓練。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日

空軍第七飛行訓練聯隊6日在台東志航基地，進行F-5型機的動態展示。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日

台東志航基地6日實地展示勇鷹新式高教機性能，並與F-5戰機同框，圖為第七聯隊塗裝的F-5型機。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日

空軍第七飛行訓練聯隊6日在台東志航基地進行動態展示，圖為勇鷹高教機（前左3台）與F-5型機（後右2台）列隊滑行。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日

空軍第七飛行訓練聯隊6日在台東志航基地進行勇鷹高教機與F-5型機（圖）動態展示，飛行員在出發前向媒體比出大拇指致意。中央社記者徐肇昌攝 111年7月6日