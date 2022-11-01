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美元走弱 新台幣先貶後升收32.179元

2022/11/1 18:29（11/1 18:44 更新）
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新台幣匯率1日呈現先貶後升，收盤收在32.179元，升3.1分，終止連2貶。（中央社檔案照片）
新台幣匯率1日呈現先貶後升，收盤收在32.179元，升3.1分，終止連2貶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會FOMC會議即將召開，美元指數回落修正，新台幣匯率今天則呈現先貶後升，收盤收在32.179元，升3.1分，終止連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額17.675億美元。

外匯交易員表示，市場靜待美國聯準會（Fed）的利率關鍵決策與展望，動作偏向保守，美元指數午後再次回到110附近盤整，加上盤中傳出中國評估調整清零策略，人民幣破底後展開強勁反彈，均支撐新台幣翻揚。

新台幣兌美元今天開盤價為32.240元，最高32.176元、最低32.314元。

外匯交易員分析，美國聯準會升息3碼幾成定局，但市場更關注聯準會主席鮑爾會後記者會釋出的訊號為何，是否有意放緩升息步調，金融市場對於聯準會動向的解讀，將是牽動新台幣是否有機會重返31元，或是站穩32元新常態的關鍵。（編輯：林淑媛）1111101

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