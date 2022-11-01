富邦投信4檔台股ETF 16日除息 15日前持有可參與配息

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）富邦投信今天發布旗下4檔台股ETF收益分配期前公告，包括富邦台50、富邦公司治理、富邦特選高股息30及富邦台灣半導體ETF將於11月16日除息。

富邦投信表示，4檔台股ETF基金，預計配息金額分別為每單位新台幣0.97、0.55、0.15、0.34元，投資人在11月15日之前持有或買進，皆可參與本次配息。

富邦投信也提醒，因基金初級市場現金申購及買回交易，均會造成該基金總發行在外單位數變動，故基金實際每受益權單位可分配金額可能與預估金額產生差異。

富邦投信表示，今年市場持續下探，使得投資人逐漸將資金慢慢轉向大型股，藉此降低投資組合波動度，追蹤市值前50大企業的富邦台50受惠於上述因素，截止今年9月，不僅每月呈現淨流入，今年以來累計流入金額已逼近新台幣250億元，總受益人數更創下歷史新高23.1萬人，並仍在持續成長。

另外，隨著環保意識抬頭，永續投資逐漸成為市場主流，截至9月底，國內有5檔台股ESG型ETF，其規模已來到新台幣1569億元，成長幅度遠超於其他類型ETF。

富邦投信指出，近期隨著台股跌破萬三，其殖利率已來到5.56%，領先許多市場，本益比僅剩9.3倍，高殖利率也吸引投資人進場布局。

富邦台灣半導體ETF也在本波配息行列之中，富邦投信表示，雖然目前因全球經濟成長力道趨緩，終端需求降溫，但年底的消費旺季即將到來，而按照往年經驗，年底前都將會帶起一波消費熱潮，推升電子產品需求，9月底以來也見到買氣增溫。（編輯：潘羿菁）1111101