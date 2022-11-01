客戶加速升級5G 中華電第3季財測超標

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（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信第3季每股賺1.2元，各項財務指標均超越財測，受惠於台灣行動市場穩定成長與客戶加速升級5G，而國際客戶事業群表現亮眼，營收年增22.6%。

中華電信今天舉行法人說明會，公布自結第3季合併營收新台幣535.1億元，較2021年同期增加5.2%；營業淨利為122.1億元，增加6.7%；稅息前（EBITDA）為221.3億元，增加5%；歸屬於母公司業主淨利為93.3億元，減少0.4%；每股盈餘1.2元；財務指標包括營業淨利、EBITDA及淨利皆超越財測目標。

中華電董事長謝繼茂表示，中華電信第3季財務與營運表現強勁，在總體經濟環境具不確定性的情況下，中華電信各項財務指標均超越財測，受惠於台灣行動市場穩定成長與客戶加速升級5G。

他表示，在市場進行整併的時刻，中華電信的市占率仍持續成長，中華電信第3季是電信業者中唯一市占率持續成長的業者，行動營收市占及客戶數市占的年增率持續雙成長，且營收市占大於客戶數市占，顯示公司體質健康，而在固網寬頻市場，中華電加速推廣500Mbps以上高速寬頻上網方案，帶動寬頻業務持續成長。

觀察各事業群表現，中華電個人家庭事業群營收為328.3億元，增加3.8%，因月租型客戶及5G客戶數成長，同時受惠於iPhone14開賣及影音平台訂閱數超過270萬，營收連續3季年增率正成長。中華電期待藉由獨家轉播即將到來的FIFA世界盃足球賽，持續推升下半年的MOD及Hami Video訂閱數。

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中華電企業客戶事業群營收年增率也連續3季正成長，營收為173.9億元，增加5.1%，主因為資通訊（ICT）業務營收增加10.4%，其中，多項重要應用包括5G企業專網、大數據、資安、雲端服務及IDC業務，營收皆達雙位數以上成長。

國際客戶事業群營收營收為18億元，增加22.6%，第3季年增率大幅成長，主因國際客戶對IDC、雲端服務的需求提升及漫遊營收隨國境解封而增加。（編輯：楊凱翔）1111101