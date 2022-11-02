美股多收低 法人：聚焦聯準會貨幣政策

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（中央社記者張建中台北2日電）美股普遍收低，道瓊指數下跌79.75點，那斯達克指數下跌97.3點，費城半導體指數上揚18.298點。法人表示，美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策是市場關注焦點。

投資人觀望Fed重要貨幣政策會議結果，美股1日多數震盪收低。道瓊工業指數下跌79.75點，跌幅0.24%；標準普爾指數下跌15.88點，跌幅0.41%；那斯達克指數下跌97.3點，跌幅0.89%；費城半導體指數上揚18.298點，漲幅0.77%。

國內外產業訊息方面，環球晶第3季毛利率43.7%，稅後淨利新台幣51.11億元，每股純益11.74元，同創新高。環球晶接單暢旺，客戶預付貨款達382.1億元，續創新高。

世界先進第4季營運展望保守，預期受客戶持續積極調整庫存影響，季營收恐將跌破100億元大關，達95億至99億元，將季減26%至29%。世界先進決定將今年資本支出降至210億元，降幅約10%。

盛群第4季在手訂單與第3季相當，因庫存金額高達17.11億元，創新高，存貨週轉天數5個月，第4季晶圓產出將驟減45%。

明基材預計以每股不超過88.58元、共約31.62億元，取得醫療及衛材製造廠衛普實業約51%股權，預計明年第1季完成股權交易。

10月台灣汽車市場依舊受到缺車影響，新車掛牌數3萬6626輛，低於預估的3.8萬輛目標，不過國產品牌增加促銷力道，加上部分進口品牌車到港量多，相較去年增加3.8%，月增2.2%。

法人表示，美國聯準會即將公布貨幣政策，市場普遍預期再升息3碼（1碼為0.25個百分點），市場聚焦聯準會主席鮑爾會後記者會對後續升息釋出的訊號。（編輯：張均懋）1111102