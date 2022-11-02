緯穎馬來西亞組裝廠明年完工 出貨印度及東北亞

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（中央社記者潘智義台北2日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎財務長陳昌偉今天在線上法人說明會表示，2023年馬來西亞系統組裝廠完成後，可供應馬來西亞、印度及東北亞的機櫃出貨。

陳昌偉指出，除馬來西亞廠之外，台南是擴增既有的主機板廠，高雄路竹廠是新增組裝廠房，都在明年完成。

緯穎規劃，墨西哥廠、馬來西亞廠、台南廠擴產完成後，2024年機櫃組裝量會成長到目前的3倍；主機板製造是目前的2倍。

他直言，受疫情影響，2020年第1季毛率不到8%，原因包括海運費上升等因素，近年幾季毛利率多在8%多一點。

法人提問前兩大客戶占營收比重，以及第3大客戶是否有機會取代前兩大客戶，緯穎強調，前兩大客戶占營收約4成，第3大客戶即便占營收比重倍增，但現階段仍沒機會達10%，也就是不須在財報揭露資訊的門檻10%。

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緯穎1日公布第3季合併營收達新台幣796.74億元，年增76%。營業淨利為48.77億元，稅前淨利為54.46億元，稅後淨利43.16億元，每股盈餘24.68元，營收、獲利金額及每股盈餘均創歷史新高。

另外，緯穎第3季毛利率與去年同期相比維持在8.1%，營益率年增0.1個百分點至6.1%，稅後淨利率創歷史新高，年增0.9個百分點至5.4%。緯穎前3季合併營收達2054.36億元，年增51.3%，毛利率與去年同期相比維持在8.1%，營益率年增0.1個百分點至6%，稅後淨利102.24億元，基本每股盈餘58.48元，高於去年同期的34.51元，前3季合併營收、稅後淨利及每股盈餘均已超越2021全年各項數字。（編輯：張均懋）1111102