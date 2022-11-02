高雄國泰金AWS國際金融創新中心 助攻金融科技發展

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（中央社記者蘇思云台北2日電）國泰金控與高市府、AWS共同打造「高雄國泰金AWS國際金融創新中心」。國泰金今天也宣布在亞灣成立資訊開發中心，未來3年希望召募上百位雲端技術人才，帶動亞灣發展國際金融創新科技。

國泰金今天發布新聞稿，為培育雲端與金融科技人才，發展金融創新應用，國泰金控與高雄市政府、亞馬遜網路服務（AWS），今天在2022 AWS高雄雲端產業峰會中共同宣布啟動「高雄國泰金AWS國際金融創新中心（KACIFIC）」計畫，規劃系列國際雲端金融科技人才培育、新創企業創新實證專案。

高雄市長陳其邁今天出席時致詞表示，各國金融重鎮多由交通貿易樞紐的港都產業發展而來，而這正是高雄運用雲端運算發展跨產業金融科技應用的絕佳機會。他指出，KACIFIC計畫將從創新資安保險、綠色金融、供應鏈貿易金融等具全球前瞻性的金融與雲端數位創新，與高雄公部門、產業合作導入驗證。

陳其邁指出，亞灣這2年成功吸引如AWS、精誠、微軟、高通等電信、平台、雲端及系統整合、創新服務領域大廠進駐，帶動相關投資及產業鏈群聚，接下來將發展國際金融科技，今天國泰金控宣布於亞灣成立資訊開發中心，為亞灣5G AIoT（人工智慧物聯網）國際大聯盟增添新夥伴，並與市府、AWS合作打造國際金融創新中心，將帶動高雄國際金融創新科技發展。

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國泰金控總經理李長庚表示，國泰金全集團近年進行數位轉型，也在台灣創造更多就業機會。國泰很榮幸成為第一家進入亞灣區的金融業資訊開發中心，期待透過三方合作，讓高雄成為金融創新的絕佳試驗場域。規劃把高雄資訊開發中心當作國泰金雲端開發的基地，希望未來3年可以招募上百位的雲端技術人才。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，KACIFIC旨在透過人才培育、新創支持與產業數位創新轉型，進一步實現「有志青年免北漂，雲騰高雄能出海」。讓高雄在發展半導體、5G AIoT等領域的同時，也加入金融科技領域的創新，進一步吸引多元人才進駐高雄。（編輯：翟思嘉）1111102