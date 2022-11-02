禾伸堂在美訴訟達成和解 第3季獲利創近期低點

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）被動元件廠禾伸堂今天表示，與美國反壟斷案非團體訴訟的直接購買者原告，達成和解協議，和解金額對財務、業務無重大影響，已列入第3季財報。

禾伸堂第3季獲利新台幣1.84億元，是2020年首季以來低點，單季每股基本純益1.17元，

禾伸堂公告指出，與子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.及從屬公司Milestone Global Technology, Inc.，共同就Holdings 100%持股之前日本孫公司Holy Stone Polytech Co., Ltd.（HPC）所涉及反壟斷案件，與非團體訴訟的直接購買者原告，達成和解協議。

禾伸堂表示，原告向美國法院完成撤訴程序後，雙方將依協議履行以停止一切紛爭，相關事項因內容涉及當事人機密，將予以保密。

禾伸堂說明，公司與Holy Stone Holdings及Milestone Global Technology在本案中，單純作為HPC之前直間接持股母公司，並未涉入HPC涉及反壟斷疑慮行為，但綜合考量審酌各項風險評估，參酌美國律師團對美國反托拉斯訴訟案件相關法律制度、程序規定及實務狀況諮詢，整體評估考量後，為保障最大權益，董事會決議接受和解協議。

禾伸堂指出，和解金額對財務、業務無重大影響，已列入第3季財報。

禾伸堂第3季合併營收新台幣36.26億元，合併毛利率18.97%，是2020年第1季以來次低，營業淨利1.57億元，合併營益率4.34%，是2020年首季來低點，單季歸屬母公司淨利1.84億元，也是2020年首季以來低點，單季每股基本純益1.17元，累計前3季每股基本純益6.58元。

從產品營收比重來看，禾伸堂指出，第3季被動元件占比38%，主動元件約占23%，系統模組占19%，其他約占20%。

展望第4季，禾伸堂表示，全球經濟仍受到COVID-19疫情、戰爭、通膨等因素影響，市場需求不確定性高，禾伸堂持續深耕技術，布局新產品應用，謹慎應對並掌握市場新契機。（編輯：黃國倫）1111102