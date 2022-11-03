鴻海富智康前3季虧損擴大 3大不利因素影響

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海旗下富智康2日自結第3季稅後虧損1464萬美元，較去年同期轉虧，前3季累計虧損3846萬美元，較去年同期擴大。

富智康指出，前3季虧損擴大，受到3大不利因素影響，預期相關不利因素將持續至今年底。

富智康2日公布自結財報數，第3季營收27.12億美元，較去年同期18.3億美元成長48.2%，單季虧損1464萬美元，較去年同期賺2159萬美元轉虧；累計前3季營收69.99億美元，較去年同期59.34億美元成長18%，不過前3季累計虧損3846萬美元，較去年同期虧674萬美元擴大。

富智康指出，原先預估前3季可能有匯兌收益約1930萬美元，但預期將部分抵銷。

富智康表示，前3季虧損擴大，主要有消費需求抑制、手機出貨下跌、COVID-19疫情不利等因素影響，預期相關不利因素將持續至今年底。

在消費需求不振，富智康指出，全球消費電子市場繼續受到多項不利因素影響，包括長期地緣政治不確定性、總體經濟放緩、通貨膨脹急劇上升、高利率、供應鏈不穩定、材料價格波動以及消費需求低靡。

觀察手機出貨下跌，富智康表示，大部分下跌來自部分客戶極為重視的經濟體， 許多手機品牌均面臨庫存問題，第3季度加強清空庫存，富智康重視的中國和印度市場均面臨此問題。

針對疫情變化，富智康指出，今年上半年中國廠房一直受到疫情及封控措施不利影響，中國「動態清零」政策已影響當地工業生產、商業活動及消費支出，並對富智康恢復收益來源造成不利影響。（編輯：郭無患）1111103