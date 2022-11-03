青安房貸展延案何時出爐 財長：估12月報行政院

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（中央社記者張璦台北3日電）財政部旗下公股銀行辦理，協助無自有住宅家庭購置住宅，專案將於今年底屆期，料將續辦，具體利率方案待評估；財政部長蘇建榮今天表示，方案預計12月左右報行政院。

公股銀行開辦青年安心成家購屋貸款，實施期程原本延至今年底，原則上傾向續辦、兩年檢討一次；蘇建榮今天在立法院財委會受訪表示，預計12月左右將青安延長方案報行政院核定。

針對青安貸款展延方案為何，以及升息循環之下，減升半碼優惠是否再延長，財政部官員表示，目前僅在討論意見階段。

今年3月中央銀行調升利率1碼（1碼為0.25個百分點），為減輕民眾購屋成家資金負擔，財政部協調各公股銀行，讓青安貸款基準利率僅調升半碼，相關成本由公股銀行自行吸收。

6月央行再升息半碼，當時財政部指出，青安貸款基準利率減少半碼優惠，將延長至今年底止。

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現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為基準利率，自央行9月升息後為1.345%，再固定加碼0.555%，機動計息，其中基準利率減升半碼，因此目前一段式機動利率為1.775%，是首購房市地板價。

經過試算，以承作量中等規模的行庫而言，減升半碼一年損失新台幣6、7000萬元，承作量較大者，吸收成本可達億元。一名行庫高層表示，就算銀行少賺，仍願意挺青安專案繼續施行，「好事會支持」。（編輯：張均懋）1111103