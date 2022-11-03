產研合作打造 國產磁浮離心機瞄準節能商機

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）工研院研發被譽為「節能新救星」的磁浮離心式壓縮機相關技術，與13家廠商合作打造國產磁浮離心壓縮機與冰水機供應鏈，將瞄準冰水機產業與全球龐大冷凍空調市場商機。

工研院今天在台南沙崙綠能科技示範場域舉行成果發表暨技術交流會，安排加入國產磁浮離心機產業聯盟的廠商展示相關系列產品。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英致詞表示，目前台灣工商業用空調設備占全國總耗電的8%，其中冰水機更占去44%左右的耗電，先進冷凍空調設備與系統研發是工研院長期投注的節能重點技術。

王漢英指出，過去台灣磁浮離心式壓縮機必須仰賴進口，因此推動磁浮離心式壓縮機自主生產，對產業發展與工業節電十分迫切，而磁浮冰水機需要電力、電子、電機、精密機械、冷凍空調等多項技術領域整合，90%以上關鍵技術長期壟斷於歐美大廠手中。

王漢英表示，在經濟部能源局推動下，工研院跨域結合國內領導廠商，整合資源突破許多技術瓶頸，今年成功打造台灣第一條國產磁浮離心機產業鏈，從零組件到壓縮機、冰水機已有完整市場商品推出，且已有近百場域實場安裝及商業運轉。

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王漢英說，安裝場域包含大專院校、醫院、機場大廳、商辦大樓、百貨公司、大型商業旅館、科技廠房等，全年平均節電量600萬度，相較傳統冰水機節電率更提高4到6成，是台灣淨零轉型技術發展重要里程碑。

王漢英指出，工研院攜手國產磁浮離心機產業聯盟與商業化推動平台，希望藉由推動達國家一級能效的國產磁浮冰水機普及，達到每年約1000套的實質巿場業績，協助產業打造淨零時代競爭力。（編輯：謝雅竹）1111103