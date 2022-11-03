聯準會放鷹美元彈升 新台幣走貶收32.245元

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國聯準會再度放鷹，支撐美元指數彈升，新台幣隨亞幣走貶，今天收盤收在32.245元，貶7.5分，交投依舊清淡。台北及元太外匯市場總成交金額僅9.67億美元。

美國聯準會最新利率決策出爐，一如市場預期，宣布升息3碼，但聯準會主席鮑爾強調現在討論暫停升息還為時過早，且終端利率水準將高於先前預期，鷹派言論打擊市場信心。

聯準會再度放鷹，支持美元指數走揚，股市則殺聲隆隆，美股道瓊指數終場跌逾500點，台股今天也一度回測12900點整數關卡，尾盤跌勢收斂，收在12986.6點，失守萬三關卡。

外匯交易員指出，外資今天擴大賣超台股並匯出，加上美元指數反彈，新台幣無力招架，今天以32.24元開盤後，呈現弱勢整理，最高32.21元、最低32.295元。

外匯交易員表示，美元指數回彈將令亞幣承壓，短線先關注市場對於消息面的反應，以及外資是否將加大匯出力道，這是左右新台幣後續走勢的關鍵。（編輯：林淑媛）1111103