更多編輯台推薦新聞：
研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路
國際

美中整合年代告終 紐時：4趨勢顯示中國走錯路

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次
運動

MLB費城人整場無安打 世界大賽史上第2次

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
石墨烯「魔毯」產水電還把海水變能喝 台科大團隊獲研發界奧斯卡獎
首頁 / 產經
聯準會
新聞專題
聯準會2/300
首頁 / 產經

聯準會放鷹美元彈升 新台幣走貶收32.245元

2022/11/3 18:11（11/3 18:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新台幣隨亞幣走貶，3日收盤收在32.245元，貶7.5分。（中央社檔案照片）
新台幣隨亞幣走貶，3日收盤收在32.245元，貶7.5分。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）美國聯準會再度放鷹，支撐美元指數彈升，新台幣隨亞幣走貶，今天收盤收在32.245元，貶7.5分，交投依舊清淡。台北及元太外匯市場總成交金額僅9.67億美元。

美國聯準會最新利率決策出爐，一如市場預期，宣布升息3碼，但聯準會主席鮑爾強調現在討論暫停升息還為時過早，且終端利率水準將高於先前預期，鷹派言論打擊市場信心。

聯準會再度放鷹，支持美元指數走揚，股市則殺聲隆隆，美股道瓊指數終場跌逾500點，台股今天也一度回測12900點整數關卡，尾盤跌勢收斂，收在12986.6點，失守萬三關卡。

外匯交易員指出，外資今天擴大賣超台股並匯出，加上美元指數反彈，新台幣無力招架，今天以32.24元開盤後，呈現弱勢整理，最高32.21元、最低32.295元。

外匯交易員表示，美元指數回彈將令亞幣承壓，短線先關注市場對於消息面的反應，以及外資是否將加大匯出力道，這是左右新台幣後續走勢的關鍵。（編輯：林淑媛）1111103

鮑爾
市場觀望聯準會決策 新台幣量縮微升收32.17元 台股上揚62點登13100點 台積電領漲電子股強勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯準會再升息3碼 暗示12月有望縮減升息幅度