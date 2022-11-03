中壽10月起資產重分類 淨值增加逾300億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北3日電）開發金控今天晚間代子公司中國人壽公告10月起資產重分類，今天提報董事會，確認重分類後淨值增加逾新台幣300億元，淨值比約增加1.3%以上。

金融市場劇烈震盪，讓壽險業淨值拉警報，國內壽險業者為了挽救淨值危機，陸續公告適用金融資產重分類。

中國人壽今天晚間公告，已於今年9月30日前經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，依IFRS 9規定，以111年10月1日為金融資產重分類日，經取得簽證會計師出具合理意見書，於今日提報董事會。

中壽表示，重分類後，帳列權益金額較111年9月30日增加約300億元以上，淨值比約增加1.3%以上，後續並將依金管會相關規定辦理。

為了拯救淨值，目前已有6家壽險公司進行金融資產重分類，包含南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽及中國人壽。

金管會主委黃天牧今天也在立法院表示，6家壽險公司資產規模占全體壽險業的64%、保戶人數高達2300萬人，目前保險市場已初步達到穩定效果。（編輯：楊蘭軒）1111103