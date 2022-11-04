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台股開低走高 收漲40.11點

2022/11/4 13:47
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（中央社台北4日電）台北股市今天開低走高，收盤漲40.11點，為13026.71點，漲幅0.31%，成交金額新台幣1753.16億元。

加權指數開盤為12941.78點，盤中最高13029.94點，最低12868.25點；不含金融股指數11116.11點，漲23.99點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.16%、食品股跌0.04%、塑化股跌0.09%、紡織股漲1.43%、機電股漲0.04%、造紙股漲0.68%、營建股漲0.68%、金融股漲0.95%。

委買張數1635萬5000張，委賣張數839萬8920張，成交張數514萬1370張。

收盤時上漲639家，下跌249家，持平101家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、元大台灣50反1、威盛、長榮航、華航。

漲幅前5名個股為富邦恆生國企正2估、中信中國50正2、富邦恆生國企正2、FH香港正2、台船。

跌幅前5名個股為富邦恆生國企反1估、富邦恆生國企反1、彰源、FH香港反1、中鼎。1111104

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