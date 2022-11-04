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專題／川普打包機密回家惹議 陷調查泥沼如何拚2024
首頁 / 產經

中華電攜手Aruba 打造5G+Wi-Fi企業專網

2022/11/4 15:09（11/4 15:21 更新）
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中華電信攜手Aruba共同推出融合5G與Wi-Fi的「多元化企業專網解決方案」。（中央社檔案照片）
中華電信攜手Aruba共同推出融合5G與Wi-Fi的「多元化企業專網解決方案」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北4日電）中華電信攜手Aruba共同推出融合5G與Wi-Fi的「多元化企業專網解決方案」，滿足人與物同時存在場域的用戶多樣性連網需求。

中華電信今天發布新聞稿表示，攜手Aruba共同推出融合5G與Wi-Fi的「多元化企業專網解決方案」。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠表示，過往企業專網的建置是採5G或Wi-Fi其中一種技術，無法有效發揮兩種網路技術的優勢，這次中華電信扮演整合與研發的角色，與Wi-Fi市占領先的Aruba合作。

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簡志誠指出，希望可以藉由5G與Wi-Fi融合的多元化企業專網解決方案，一方面為原先5G專網客戶擴增導入Wi-Fi網路，另一方面為原先企業Wi-Fi網路客戶導入5G專網，或同時導入5G+Wi-Fi的企業專屬網路，滿足客戶多樣化需求。

中華電指出，解決方案融合中華電信自行研發的5G智慧管+多接取邊緣運算技術及Aruba Wi-Fi技術，攜手雙網融合多元化企業專網解決方案，具備世界首創的跨領域互通、一致性白名單及頻寬等自主管理功能，打造5G與Wi-Fi高度融合的企業專網環境。（編輯：蘇志宗）1111104

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